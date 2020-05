Brett Favre devolverá dinero que lo involucró en escándalo de desvío

Como en su mejor época en el emparrillado, con poco tiempo en el reloj y las miradas puesta en él, Brett Favre alcanzó a sacar la jugada que le evitará continuar siendo parte de una investigación por desvío de recursos.

Solo un par de días después de que su nombre figurara entre los beneficiados de una supuesta malversación de fondos, el auditor de Mississippi ha dado a conocer que el exquarterback accedió a devolver el dinero.

Los 1.1 millones de dólares que la exestrella recibió del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi suponía el pago por ponencias en eventos de caridad a los que nunca asistió.

La suma será devuelta en su totalidad, pero en plazos. Según informó el auditor Shad White, "El General" ya regresó medio millón de dólares, y los 600 mil restantes serán entregados en plazos, pero no por eso dejó de celebrar la acción.

"Quiero aplaudir al señor Favre por su esfuerzo de buena fe para hacer lo correcto y restituir esto a los contribuyentes y a las familias de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas", apuntó, al tiempo que señaló al Departamento de Servicios Humanos del estado como destino del dinero.

El miembro del Salón se la Fama no enfrentará cargos, debido a que, aunque fueron "costos cuestionados", no se encontraron pruebas de que el expasador fuera consciente del origen del dinero que llegó a su compañía, Favre Enterprises.