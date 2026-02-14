logo pulso
Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Brian Rodríguez se queda en Coapa

Por Agencias

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Brian Rodríguez se queda en Coapa

América decidió mantener a Brian Rodríguez en su plantilla a pesar del interés del CSKA de Moscú, que ofreció 11 millones de dólares por el extremo uruguayo. El jugador permanecerá en Coapa mientras se prepara para la Copa del Mundo 2026.

Se informó que la directiva azulcrema tiene la intención de que Rodríguez mantenga su alto rendimiento para poder salir después mejor cotizado. La cláusula de salida del jugador se estima en 20 millones de dólares.

A pesar de las propuestas que llegan desde Europa, el uruguayo ha expresado su deseo de seguir en el equipo mexicano. Su buena relación con los aficionados y su integración con el plantel han sido factores clave en su decisión de no cambiar de equipo en este momento.

Brian Rodríguez sumó hasta ahora 132 partidos con América, anotando 32 goles y proporcionando 21 asistencias. Su primera experiencia en Europa con el Almería no fue fructífera, lo que incrementa su deseo de triunfar en el Viejo Continente en un futuro cercano.

Aunque el futuro sigue siendo incierto, Rodríguez se enfocará en su rendimiento en América antes de evaluar nuevas oportunidades en el extranjero. La salida del jugador podría concretarse después del verano, dependiendo de su desempeño y del interés de otros clubes europeos.

