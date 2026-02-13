logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Cuándo es la primera carrera de "Checo" Pérez en la F1?

Por El Universal

Febrero 13, 2026 04:02 p.m.
A
¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez en la F1?

Ya todo está listo para al arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde los 11 equipos de la parrilla llegarán después de haber vivido las tres fases de pretemporada en los que siguieron puliendo detalles en sus monoplazas.
Para este año, la categoría reina presenta grandes cambios en los autos, los cuales ya han generado opiniones divididas dentro del paddock. Además, Cadillac se une a la parrilla para ser el equipo número 11 y en sus filas tiene a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Las primeras prácticas se dieron en Barcelona, pero fueron a puerta cerrada para los medios, por lo que se supo muy poco sobre el accionar de cada escudería y pilotos.
Baréin fue sede de la segunda y tercera fecha de pruebas, las cuales se llevaron a acabo durante las primeras semanas del mes de febrero. Durante esas sesiones, muchas miradas han estado en la nueva escudería estadounidense que espera tener un año de ensueño.
"Checo" Pérez y Cadillac han tenido buenos dividendos, aunque también han presentado ciertos problemas con sus monoplazas.
Poco a poco se ha podido ver cómo van las escuderías con la nueva generación de autos, donde los pilotos se deben de adaptar a un nuevo estilo de manejo para exprimir lo máximo de cada coche.

Fecha y horario de la primera carrera de la Fórmula 1
El Gran Premio de Australia abre el calendario de la temporada 2026 de la categoría reina, en el Circuito de Albert Park. Las acciones comienzan el jueves 5 de marzo y culmina el sábado 7, esto debido a la diferencia horaria entre México y el país Oceánico.
Fecha de la carrera: sábado 7 de marzo
Horario: 22:00 horas del centro de México

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez en la F1?
¿Cuándo es la primera carrera de Checo Pérez en la F1?

¿Cuándo es la primera carrera de "Checo" Pérez en la F1?

SLP

El Universal

De alto riesgo, el juego del ADSL vs. Querétaro: SSPC
De alto riesgo, el juego del ADSL vs. Querétaro: SSPC

De alto riesgo, el juego del ADSL vs. Querétaro: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

El conjunto visitante será custodiado a su llegada, trayecto y salida del estadio Libertad Financiera

Donovan Carrillo deslumbra a ritmo de Presley en la final
Donovan Carrillo deslumbra a ritmo de Presley en la final

Donovan Carrillo deslumbra a ritmo de Presley en la final

SLP

El Universal

Inició una rutina diseñada por el reconocido coreógrafo Benoit Richard

Liga MX | Hora y canales de los juegos de este viernes
Liga MX | Hora y canales de los juegos de este viernes

Liga MX | Hora y canales de los juegos de este viernes

SLP

El Universal

Puebla y Pumas abren la jornada 6