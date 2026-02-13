Los Backstreet Boys se apuntan para el Super Bowl 2027

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Los

tienen en la mira el

del, la agrupación conformada por AJ McLean, Howie Dorough,Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell ya se apuntaron para ser considerados y animar el próximo evento deportivo, luego de que este 2026 lo hiciera el puertorriqueño Bad Bunny.Una de lasmás importantes y exitosas en la historia del pop lanzaron su deseo ante cientos de fans durante suen, donde llevaron su nostálgica lista de canciones y sus distintivos atuendos coordinados."¿Qué les parece?: Medio Tiempo del", preguntóal público durante suenSphere el pasado 11 de febrero, según un video de un fan de @jpasc24."¡Hagámoslo realidad! ¿Por qué no? Es en, a la vuelta de la esquina", expresó el cantante, lo que ocasionó unaentre susFormada en 1993 en, la agrupación se convirtió en una finales de los años 90.En este, la banda estuvo presente, ya quepresentó a loscantando una versión de su éxito de 1999 "". Losregresaron en un comercial estilo karaoke para Coinbase, que animó a los espectadores a cantar el éxito de 1997 "Everybody ()".reveló previamente que la banda declinó ser cabeza de cartel delde 2001 y, en su lugar, cantaron elLoshan vendidode discos en todo el mundo, lo que los posiciona como ladeSu segundo álbum internacional, "" (1997), y especialmente "" (1999), con éxitos como "", "Larger Than Life" y "Show Me the Meaning of Being Lonely", los consolidaron comodel pop juvenil." fue uno de los álbumesde 1999 y rompióal debutar con más de un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos. A lo largo de su carrera han obtenido múltiples premios, entre ellos Billboard Music Awards, American Music Awards y nominaciones al Grammy.A diferencia de muchas agrupaciones de su generación,ha mantenidodurante. Tras una pausa y la salida temporal de Kevin Richardson (quien regresó en 2012), el grupo se reinventó con giras mundiales exitosas.Suno solo definió lade lasen los 90, sino que también sentó las bases para elde las agrupaciones pop masculinas posteriores.