Brilla Centro Gydman en Silao

Con excelentes resultados regresaron las alumnas del Centro Gydman que acudieron el pasado fin de semana a la Copa Amistad de gimnasia artística y que tuvo lugar en Silao, Guanajuato.

En esta ocasión fue un pequeño grupo de alumnas que tomaron parte en diferentes y cuyos resultados fueron los siguientes, en el nivel 3, Camila Anayanssi Pérez, terminó en el primer lugar All Around, luego de obtener dos primeros lugares en Salto y Viga y dos terceros lugares en Barras y Piso; por su parte, Montserrat Méndez Viñas, fue tercer lugar en el All Around, con dos primeros lugares en salto y viga, un segundo lugar en barras y tercero en piso.

Valentina Oropeza fue cuarto lugar en All Around con un tercer lugar en piso, un cuarto en viga, un séptimo en barras y un noveno en salto; Maya Ramírez, finalizó en el quinto lugar All Around, con un segundo en viga, dos cuartos lugares en Salto y piso y un octavo en barras.

En el nivel 4 tomó parte, Arantxa Ejarque, que fue segundo lugar All Around con un primero en salto y piso, un cuarto en viga y quinto en barras; Aishlyn Graciela Farfán fue quinto lugar del All Around, con un segundo lugar con barras, tercero en piso, octavo en viga y noveno en salto.

Por último, en el nivel 7, participó Karina Alonso Zermeño que realizó una excelente rutina que le permitió obtener el primer lugar All Around, luego de alcanzar el primer lugar en todos los aparatos, salto, barras, viga y piso.