Brilla Ignacio Prado en Clásica Anual en Belice

Belice vivió una auténtica fiesta del ciclismo con la celebración de la 96.ª edición del "Clásico Anual de Ciclismo a Campo Traviesa del Sábado Santo", evento que reunió a destacados competidores nacionales e internacionales en un exigente recorrido de 230 kilómetros.

El equipo Canel´s-Java se presentó con tres representantes: José Ramón Muñiz, Ignacio de Jesús Prado y Sebastián Brenes, quienes tuvieron una actuación protagonista a lo largo de la competencia. La prueba partió desde Ciudad de Belice con rumbo a San Ignacio y regreso, atravesando largas rectas que favorecieron las fugas, así como constantes ataques y disputas por premios intermedios.

Desde el inicio, la escuadra mexicana trabajó de manera estratégica para posicionar a su mejor hombre en la pelea final. Con el paso de los kilómetros, lograron mantenerse en el grupo puntero, respondiendo a los embates del pelotón y preparando el terreno para el cierre.

Fue en los últimos kilómetros donde Ignacio Prado lanzó su ataque, logrando colocarse entre los líderes en una definición que se resolvió al sprint frente a la meta ubicada en Digi Park. En un cierre sumamente disputado, el británico Jim Brown se llevó la victoria, mientras que Prado aseguró un destacado segundo lugar. El tercer puesto fue para Jyven González, quien además se convirtió en el mejor beliceño de la competencia.

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Al finalizar la carrera, Ignacio Prado destacó la exigencia del recorrido y el alto nivel competitivo: señaló que fue una prueba muy demandante debido al calor y el viento, además de resaltar la intensidad desde el inicio, con una fuga que obligó a su equipo a trabajar intensamente para recortar distancias. A pesar del desgaste, el ciclista mexicano logró responder en el cierre para quedarse con el segundo puesto.

Asimismo, subrayó que esta edición rompió el récord de tiempo en meta al reducirse en seis minutos respecto a años anteriores, y expresó su satisfacción por el resultado obtenido ante una afición entusiasta que acompañó todo el recorrido.