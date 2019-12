Brillan las "Paolas" en Juegos Panamericanos Lima 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron, para el deporte mexicano, una ventana de triunfos en los que destacaron dos de las deportistas de mayor renombre en el plano internacional, como son la raquetbolista Paola Longoria y la clavadista Paola Espinosa.

Las dos brillaron en todo su esplendor en la justa continental, en la que impusieron condiciones en sus disciplinas, de la misma manera que aquellas que recobraron su imagen, como la velocista Paola Morán, medallista de plata, o la kayakista Beatriz Briones, quien resurgió con un oro, una de plata y dos preseas de bronce.

De la misma manera, la pentatleta jalisciense Mariana Arceo, quien pasó a la historia en obtener la medalla de oro y la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Longoria es la mejor

En el caso de Longoria, la raquetbolista se ha convertido en la mejor del mundo en su especialidad y además en la atleta mexicana con más triunfos en las citas regionales, luego que su palmarés marca nueve medallas de oro desde Guadalajara 2011.

Si bien el raquetbol no es olímpico, sí es parte del programa de las dos competencias que anteceden a los Juegos Olímpicos para América: los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos.

En Lima 2019, la potosina se alzó con tres medallas de oro, es decir, que dominó a su antojo su especialidad al demostrar su talento y nivel competitivo, ante rivales como la argentina María José Vargas, una de las rivales de la zona de Latinoamérica.

En tierras peruanas, Longoria López supo manejar cada uno de los sectores del torneo, se impuso en singles, dobles y por equipos, es decir, que no tuvo problemas para convertirse en la reina para México en su deporte.

De esta manera, la mexicana suma nueve títulos regionales y lleva escrita una parte de una historia, que, de seguir así, podría llegar a los Panamericanos Santiago 2023 para consumar su hazaña con otras tres preseas áureas.

"Son nueve medallas de oro que puedo presumir en Juegos Panamericanos. Si en estos momentos me retirara, estaría orgullosa de lo que he hecho en estos Juegos desde Guadalajara 2011. Estas medallas me hacen pensar que puedo llegar a los últimos panamericanos en el 2023", dijo la jugadora.

Paola Espinosa logró 15 medallas en Juegos Panamericanos

En el caso de la clavadista Paola Espinosa, quien también es medallista olímpica de Londres 2012, se consagró en la cita peruana, la cual fue el escenario para despedirse de este tipo de justas, al conseguir su presea 15 en la historia del concurso continental.

Fue en la cita de Santo Domingo 2003 cuando la sudcaliforniana comenzó a demostrar su temple en los saltos ornamentales y a escribir su historia. Fueron largos 16 años en los cuales la atleta estuvo en los cuernos de la luna y se ganó el respeto de sus contrincantes.

A veces indolente y otras, atrevida, Paola Espinosa siempre salió a escena dispuesta a terminar su obra tanto en la plataforma de 10 metros, con la cual comenzó su reinado, como en el trampolín de tres metros, con el cual puso fin a su trayectoria en la llamada "Fiesta de América".

De las 15 preseas logradas, ocho veces hizo que el Himno Nacional retumbara y, además, en sus cinco asistencias panamericanas tuvo sensaciones diferentes, como en Lima 2019, cuando se lanzó desde el trampolín de tres metros bajo la mirada de su pequeña hija Ivana.

Además, en tierras peruanas marcó su despedida a sus 33 años de edad y con una hija de por medio, así como dos medallas de bronce en trampolín de un metro y sincronizados de tres, al lado de Dolores Hernández.

En su prueba individual de tres metros, un mal clavado la alejó de sumar su presea 16 en la historia.

La gacela de Jalisco, Paola Morán

Otra de las atletas que brilló en la cita peruana fue la jalisciense Paola Morán, quien contra todos los pronósticos logró llevarse las palmas por el esfuerzo hecho en la prueba de los 400 metros planos, en donde la emblemática Ana Gabriela Guevara impuso su sello en las pistas del mundo.

En la cita de Lima 2019, la atleta, que a los seis años de edad vio cómo Guevara conquistaba la pista de París 2003, mostró sus cualidades y aunque en la antesala a las medallas titubeó, al final tuvo la oportunidad de subir al podio.

La "niña bonita" de la velocidad mexicana consiguió la medalla de plata en los 400 metros con un tiempo de 51.02 segundos, sólo detrás de la jamaicana, Shericka Jackson.

Morán se plantó en la pista peruana con dos preseas de oro de la Universiada Mundial de Italia y eso fue motivo para alcanzar un poco de lo que puede hacer en su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La "rusa" fue la mejor kayakista de México

La kayakista Beatriz Briones, quien salió casi de la nada para ser primordial en el desempeño de la especialidad, también brilló con luz propia en la justa peruana y colaboró con la mejor actuación de una delegación mexicana en unos panamericanos en suelo ajeno.

La llamada "rusa" escribió una breve historia al conseguir cuatro presas: se apoderó del oro en los K1 500 metros, en K4 500m (plata), K2 500m (bronce) y K1 200m (bronce).

La atleta mostró que el kayak mexicano ha evolucionado en las lides panamericanas y se ha ganado un lugar de respeto que no había tenido, luego que tampoco se había tenido una kayakista con cuatro medallas.