Brizio avala decisiones arbitrales en juegos del Atlético de San Luis y de Pumas

En su revisión arbitral semanal, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, aprobó las dos jugadas más polémicas de la Jornada, el balón"que no entró" en el juego Atlético San Luis -Toluca, y el penalti marcado en el Pumas-Cruz Azul.

En el encuentro entre sanluisinos y Diablos, Brizio avaló que sus árbitros no dieran el gol, debido a que no había una toma que fuera concluyente para darlo por bueno... El partido terminó igualado a cero goles.

En el penalti de Johan Vásquez de Pumas a Juan Escobar de Cruz Azul, el presidente de la comisión explicó: "El jugador de Pumas golpea con el brazo el rostro de su adversario de manera temeraria, impidiéndole saltar...".

La única jugada analizada dónde Brizio aceptó que hubo error fue en una mano en el área cometida por la defensa del FC Juárez en el juego contra Atlas, donde no hubo rectificación, dejándose de marcar un penalti.