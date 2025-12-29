logo pulso
Browns vencen a Steelers

La defensa los neutraliza y evita que Pittsburgh asegure la AFC Norte

Por AP

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Browns vencen a Steelers

CLEVELAND.- Shedeur Sanders lanzó para 186 yardas y un touchdown, la defensa de Cleveland mantuvo a Pittsburgh fuera de la zona de anotación y los Browns se aferraron el domingo a una victoria de 13-6, evitando que los Steelers aseguraran la AFC Norte.

Pittsburgh (9-7) llegó al fin de semana necesitando una victoria o una derrota de Baltimore para su primer título de división desde 2020.

En cambio, los Steelers recibirán a los Ravens para cerrar la temporada regular, el ganador se llevará la división y el cuarto puesto de la AFC en los playoffs.

Los Browns (4-12) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, junto con una racha de siete partidos perdidos en juegos de división. Es la primera vez desde el diez de diciembre de 2009 que los Browns derrotan a los Steelers y los mantienen sin un touchdown.

Cleveland anotó en sus dos primeras posesiones y se adelantó 10-0. Sanders completó 17 de 23 pases, incluyendo un touchdown y dos intercepciones, mejorando a 2-4 como quarterback titular en la NFL. Rodgers llevó a los Steelers a la 11 de los Browns en cuatro jugadas, incluyendo pases completos de 29 y 11 yardas al ala cerrada Pat Freiermuth.

