El ascenso de Bruno Genesio: Lille invicto en la Ligue 1

Hace apenas un año, Bruno Genesio se marchó de Rennes en medio de la indiferencia general.

De vuelta al trabajo en Lille esta temporada, el entrenador francés está siendo aclamado como un genio táctico, con comparaciones con sus colegas más famosos.

¿La razón detrás del alboroto?

Un triunfo contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti en la Liga de Campeones, seguido de una victoria sobre el Atlético de Madrid de Diego Simeone. A esto se suma un excelente inicio en la Ligue 1: Lille está invicto en sus últimos 10 partidos previo al choque del domingo contra Rennes, el antiguo club de Genesio.

La victoria 1-0 contra el Madrid en octubre y la derrota 3-1 del Atlético en España permitieron a Genesio entrar en un círculo muy exclusivo. Los inesperados resultados en la Liga de Campeones lo convirtieron en el segundo técnico que logra victorias en el máximo torneo europeo dcontra Ancelotti, Simeone, Pep Guardiola y José Mourinho. ¿El otro? Jurgen Klopp.

Genesio previamente llevó a Lyon a una victoria sobre el Manchester City de Guardiola, y el Fenerbahce de Mourinho perdió en Lille en la clasificación de la Liga de Campeones este verano.

Lo que es aún más impresionante es que Genesio, de 58 años, ha tenido que lidiar con una cascada de lesiones en Lille desde que reemplazó a Paulo Fonseca en junio.

El exentrenador de Lyon ha exhibido un gran versatilidad para que Lille esté en el cuarto lugar de la Ligue 1. Lille lleva siete partidos sin derrotas, su racha invicta más larga desde diciembre de 2023.

"Estos resultados simbolizan perfectamente la fortaleza de mi grupo y el estado de ánimo en el que se encuentra", dijo Genesio después de un empate 1-1 en la Liga de Campeones contra Juventus, otro equipo con un gran pedigrí europeo. "Solo teníamos 20 jugadores en la lista del equipo, incluidos tres jóvenes que nunca habían jugado en la Ligue 1".

En los diversos clubes que ha entrenado, Genesio ha sido fiel a su ideal de un juego basado en la posesión, la presión y la toma de riesgos.

"Se atreve a hacer cosas que quizás otros no se atreverían a hacer, como alinear jugadores ofensivos y presión alta ante rivales de peso", dijo Gilles Rousset, quien formó parte del personal de Genesio en Lyon y cuando entrenó en China.

"Le gusta intentar causar problemas que sus oponentes no esperan. No es por nada que sus equipos a menudo vencen a los grandes", le dijo Rousset a la revista francesa So Foot.

A pesar de las lesiones, Genesio tiene jugadores con la calidad técnica necesaria para desarrollar el fútbol que le gusta. Entre los destacados están Jonathan David, el delantero canadiense que suma siete goles en la liga; el extremo kosovar Edon Zhegrova —quien al parecer ha llamado la atención del Manchester United— ; y el portero Lucas Chevalier, cuyas actuaciones estelares han llevado a su primera convocatoria internacional con Francia este mes.

El partido del domingo contra Rennes le dará a Genesio la oportunidad de añadir otra victoria contra un estratega reconocido: Jorge Sampaoli, el exentrenador de Argentina, que firmó un contrato de 18 meses con Rennes durante el parón internacional.

En otros partidos, el líder Paris Saint-Germain recibe a Toulouse el viernes, y el segundo clasificado Mónaco se enfrenta a Brest. El tercero Marsella, viaja a Lens el sábado.