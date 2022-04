Bubka, entre lágrimas: "Estoy haciendo todo lo posible para salvar mi pueblo"

Roma, 20 abr (EFE).- El exatleta y actual presidente del Comité Olímpico Ucraniano, Serguéi Bubka, no pudo contener las lágrimas este miércoles en su visita a los deportistas refugiados en Roma y aseguró que tiene "el corazón roto", pero que está haciendo "todo lo posible por traer la paz y salvar a mi pueblo".



La leyenda del deporte ucraniano acudió a un encuentro con los medios de comunicación en Roma y visitó a los deportistas ucranianos que Italia ha acogido debido a la invasión por parte de Rusia sobre Ucrania, algo que valora y que quiso agradecer.



"Sin Italia no tendríamos futuro. Nunca en mi vida he encontrado tanta solidaridad. Tengo el corazón roto. Estoy haciendo todo lo posible para traer la paz y salvar a mi pueblo", dijo el campeón olímpico en salto de pértiga (Seúl, 1988).



Y es que Italia es el país que más atletas ucranianos ha acogido hasta ahora: "Interpretamos el concepto de solidaridad olímpica de la mejor manera", explicó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagò, que recibió al ahora mandatario ucraniano en la capital italiana.



"Considerad siempre el centro de preparación olímpica como vuestra segunda casa, aunque no queremos que sea para siempre, ya que sabemos lo mucho que queréis volver a vuestro país", declaró Malagó.



Bubka pudo hablar con los deportistas de diferentes federaciones ucranianas que ahora residen y continúan con su práctica deportiva dentro de las fronteras italianas, entre los que se encuentran atletas de remo, taekwondo y esgrima.