Bucaneros y Chiefs contendientes al título

LOS ÁNGELES.- La primera semana de una temporada puede ser cruel. En especial para aquellos equipos que creen que por iniciar todos del mismo punto llegarán, también al mismo lugar. Nada más alejado de la realidad.

La NFL es una liga que no perdona carencias, lesiones o malas decisiones, es implacable y cobra caro cualquier error. Es también una liga que recompensa los procesos bien planeados, la preparación y la ejecución.

Al final del día todo se resume en dos palabras: Contendientes y pretendientes.

Los contendientes son un grupo de, tal vez 10 equipos, con aspiraciones reales de llegar al Super Bowl y, ultimadamente, sumar un Lombardi a sus vitrinas.

Los pretendientes son, bueno, todos los demás. Algunos con distintas expectativas y quienes están conscientes que su éxito se define en progreso y no en playoffs. A otros, la realidad los golpeará más fuerte.

LOS CONTENDIENTES

La lista empieza, obviamente, con el campeón defensor. Cuando se tiene a Tom Brady en los controles no puede ser de otra forma. Los Buccaneers llegan a la nueva campaña en una posición única al contar de regreso con los 22 titulares que le dieron a Tampa Bay el segundo Super Bowl de su historia. Si funcionó una vez, no tiene porque no funcionar una segunda ocasión.