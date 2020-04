Buccaneers rompe récord de venta de camisetas gracias a Brady

Los Buccaneers tienen un nuevo look y un nuevo quarterback, que resulta ser una de las mayores estrellas en la historia de la NFL. Ahora también tienen una gran cantidad de ingresos por la venta de camisetas con el apellido del nuevo ídolo local.

Los Buccaneers vendieron más jerseys en un solo tarde que en la combinación de los 17 días anteriores a la presentación del uniforme con el l que jugaran en 2020.

La mayoría de las camisetas vendidas presumiblemente cuentan con el número 12 y el apellido de Tom Brady, quien firmó con los Bucs el mes pasado después de 20 años y seis victorias en el Super Bowl con los New England Patriots. Aunque no se mencionaron números de ventas específicos, SportsBusiness informa que la camiseta de Brady es el más vendido entre todos los atletas, un tres mil por ciento más que el día anterior.

Los nuevos uniformes son en gran parte un vistazo al aspecto de los Buccaneers de 1997-2013, durante el cual el equipo ganó su único Super Bowl. Según el sitio web del equipo, gran parte del nuevo diseño se basó en los comentarios de los fans.