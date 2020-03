Buena actuación de Centro Gydman

Excelente resultado obtuvo el Centro Gydman en su participación en la Copa Apostólica 2020 de gimnasia, que, tuvo lugar el pasado fin de semana gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo, el representativo estuvo bajo las ordenes de sus entrenadores, Yania Esparza, Estefanía Robledo y Yania Enríquez.

Algunos de los resultados que se obtuvieron fueron primer lugar por equipos en el Nivel 2 y segundo lugar por equipos en el Nivel 1; los mejores premios de toda la competencia fueron del Centro Gydman para Zoé Torres con un primer lugar, Danna Italia Estrada con un segundo y Emilia Rodríguez con un tercero.

En cuanto a los resultados por aparatos, en el nivel 3, en Salto, tercer lugar para Isabella Casillas y quinto para Andrea Sánchez; en Barras, segundo lugar Isabella Casillas y tercer lugar Andrea Sánchez; en Viga, primer lugar Andrea Sánchez y tercero Isabella Casillas; en piso, segundo lugar Isabella Casillas y cuarto lugar Andrea Sánchez; en el All Around, segundo lugar para Isabella Casillas y cuarto para Andrea Sánchez.

En la categoría "C", Camila Pérez, obtuvo primer lugar en Salto, Viga, Piso, segundo lugar en Barras y en el All Around fue primer lugar; en la categoría "D" en el nivel 3, Julieta Roa, logró primer lugar en Salto y Viga, segundo en Barras y Piso.

En la rama varonil, en piso, cuarto lugar para Santiago Inserra, quinto para Diego Díaz y sexto para Gerónimo Posadas; en hongo, primer lugar para Santiago Inserra, quinto para Gerónimo Díaz y sexto para Diego Díaz; en Anillos, cuarto lugar para Diego Díaz, quinto Santiago Inserra y sexto para Gerónimo Díaz; en Salto, segundo para Gerónimo Díaz, quinto Diego Díaz y sexto Santiago Inserra.

En las Barras Paralelas, segundo para Gerónimo Díaz; tercero Santiago Inserra y quinto Diego Díaz; en Barra Fija, segundo para Santiago Inserra, tercero Gerónimo Díaz y cuarto para Diego Díaz; en el All Around Santiago Inserra fue cuarto lugar, Gerónimo Díaz fue sexto y Diego Díaz fue séptimo.