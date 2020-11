Buena actuación de SLP en torneo Calaveras 2020

Regreso a la ciudad de Aguasca-

lientes, la delegación potosina que tomó parte dentro del VII Torneo de las Calaveras 2020 de tiro con arco, en donde el arquero potosino de la categoría infantil Santiago Cerino obtuvo un meritorio tercer lugar del evento.

Fue una competencia que tuvo un buen nivel competitivo, en donde tomaron parte alrededor de 140 tiradores de 20 ciudades del país, y que tomaron parte dentro de las categorías que fueron estipuladas en la convocatoria por los organizadores.

En la categoría infantil el tirador potosino Santiago Cerino logró un tercer lugar, mientras que en la categoría abierta, Rodrigo Olvera fue quinto lugar, Uriel Olvera se colocó sexto y Yair Martínez se ubicó en el décimo octavo lugar de su categoría, todos ellos en la modalidad de arco compuesto.

Con relación a su participación su entrenador y presidente de la Asociación de Arqueros Potosinos, A.C., comentó, "en lo general la actuación de los potosinos estuvo bien, la idea de la competencia era volver a retomar el ritmo de la competencia, volver a sentir todo lo que lleva estar en una justa y no en línea, estamos conformes, los resultados pasan a segundo término y todo bien, nos agradó la justa y ahora esperemos poder retomar nuestras actividades de cara al próximo 2021". Y agregó, "en cuanto a lo que sigue, en este momento es puro incertidumbre, no hay nada seguro para lo que resta del presente año, salvo un torneo en Querétaro que no sabemos si vamos a ir, no hay fechas de nada, se habla que, para marzo del 2021, estarán los selectivos para el Campeonato Panamericano y la Olimpiada de la juventud, pero todavía no es seguro".