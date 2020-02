Buenos duelos en "Son de Paz"

Encuentro muy disputados fueron los que se llevaron a cabo en el marco de la segunda jornada del Torneo "En Son de Paz" de Basquetbol, que organiza la Liga Municipal de esta disciplina y que tuvieron lugar en las instalaciones del Centro Deportivo Condado del Sauzal.

La jornada de fin de semana arrojó los siguientes resultados:

En la categoría de novatos, rama femenil, Huracán "F" ganó 28-14 a Tec 68 "F", Power venció a Fam. Marentes 24-10, Time Cracks le ganó a Wings por 26-21, Ligape se impuso a Mexquitic 23-17, en la rama varonil Black Mamba ganó con un abultado marcador a Mavericks 40-19, Lobos venció a Tec. 35 JR. 21-17 y COBACH 19 "V" apabulló a Knicks blanqueándolos 20-0.

Para la rama mixta en la categoría 2006-2007 Huracán "A" le ganó 18-9 a Skanet "A", por su parte Tec 35 Mat aplastó 45-7 a Angry Birds. En la categoría 2008-2009 Skanet "B" venció 21-4 a Huracán "B", por su parte Jaguares ganó 20-8 a Leones "B".

Mientras que para la Categoría 2010-2011, Panteritas ganó 18-2 a Leones "C" y Huracán "C" ganó en acalorado encuentro a Skanet "C" 9-8.

Los equipos que no tuvieron acción esta jornada fueron Chamas, Artilleros y Toros.