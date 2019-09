Buenos duelos en torneo de basquetbol

Con buenos partidos continúa la actividad del torneo de basquetbol que lleva a cabo Club Libanés Potosino con organización de Damián Zamarrón y que esta semana cumplió con su jornada 9.

Los resultados de la fecha fueron los siguientes: Bulldogs le ganó por marcador de 40 puntos a 32 al equipo del Tecnológico de Monterrey en lo que fue uno de los mejores encuentros.

Por su parte el cuadro de Santa María superó por marcador de 54 puntos a 30 a Ronnin; mientras que el conjunto Ártico fue otro de los ganadores al imponerse a Pronal por marcador de 58 puntos a 47.

El equipo Kamikazes batalló, pero al final la libró al ganarle por marcador de 39 puntos a 35 a Nosferatus; Ochenteros le ganó por 51 puntos a 37 a los Sixers; en tanto que Ártico superó sin problemas a CB Nets por marcador de 70 puntos a 27.

Damián Zamarrón también dio a conocer el rol de juegos para este miércoles con los siguientes duelos: a las 20:00 horas Tec de Monterrey vs. Nosferatus; a las 21:00 horas ExReal vs. Somme Sante.

Para el jueves los encuentros son: a las 20:00 horas Bulldogs vs. Kamikazes; a las 21:00 horas Ochenteros vs. Ártico; para el viernes: a las 20:00 horas CB Nets vs. Somme Sante, a las 21:00 horas Libanés vs. Pronal.