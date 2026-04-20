Buffalos listos para el inicio de temporada

La organización Buffalos llevó a cabo este viernes la entrega oficial de uniformes de la categoría juvenil 2026, en un evento que reunió a jugadores, familias y a la comunidad del fútbol americano potosino, simbolizando el arranque de una nueva temporada.

La ceremonia se realizó en el Salón Principal del Eco Museo, ubicado en el Parque Tangamanga I, en un ambiente familiar que fortaleció la convivencia entre la institución y su entorno. El acto no solo representó la dotación de indumentaria deportiva, sino también un momento significativo en la formación de los jóvenes atletas.

Durante el evento, el head coach Carlos Hernández destacó la relevancia de esta entrega como un símbolo de identidad y compromiso para los jugadores. Subrayó que portar el uniforme implica responsabilidad dentro y fuera del campo, así como el reflejo del esfuerzo invertido en cada entrenamiento.

"El uniforme representa el esfuerzo de cada entrenamiento, el orgullo de pertenecer a Buffalos y la responsabilidad de portar estos colores dentro y fuera del campo", expresó el entrenador ante los asistentes.

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La generación juvenil 2026 se perfila como un grupo competitivo, respaldado por el talento local y un trabajo constante, con la mira puesta en sobresalir en la próxima campaña.

Con este tipo de acciones, Buffalos reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus atletas, consolidándose como uno de los programas formativos con mayor proyección dentro del fútbol americano en San Luis Potosí.