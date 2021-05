Búhos FC visita a Guerreros de Ags.

El equipo de los Búhos FC tendrá este día su segunda partido dentro de la Liga Mexicana de Futbol 5 para Ciegos, cuando le toque visitar al conjunto de los Guerreros de Aguascalientes, que tendrá lugar a partir de las 17:00 horas.

Búhos FC, equipo de tradición en la capital potosina y que ha sido uno de los pilares de la Selección Mexicana de Futbol 5 de ciegos y débiles visuales, arrancó su participación en dicho torneo con victoria 0-2 ante Murciélagos Laguna, encuentro que se disputó en la ciudad de Torreón.

En este campeonato son 10 los equipos que toman parte distribuidos en 2 grupos conocidos como Zona Norte y Zona Sur, donde cada club se enfrentará en formato round robin con cuatro juegos como local y cuatro más como visitante. La fase regular del torneo consistirá de 10 fechas con SLP ubicado en el grupo Norte junto a Tijuana, Torreón, Aguascalientes y Monterrey.

De tal forma que el calendario de competencia será el siguiente, Jornada 1: DESCANSO;

Jornada 2: 20 de marzo vs. Tijuana a las 19:00 horas POSPUESTO; Jornada 3: 17 de abril, victoria 2-0 en Torreón; Jornada 4: 8 de mayo vs. Aguascalientes a las 17:00 horas; Jornada 5: 29 de mayo vs. Monterrey a las 19:00 horas; Jornada 6: DESCANSO; Jornada 7: 18 de septiembre en Tijuana a las 17:00 horas; Jornada 8: 16 de octubre vs Torreón a las 19:00 horas; Jornada 9: 6 de noviembre en Aguascalientes a las 17:00 horas; Jornada 10: 27 de noviembre vs. Monterrey.

Tras completarse la decena de partidos los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a un cuadrangular, mismo que se tiene previsto comenzar el 4 de diciembre.

El plantel de los Búhos FC está integrado de la siguiente manera, los porteros Jesús Alexis Montoya, Fernando Martín del Campo y Abraham Rodríguez; mientras que como futbolistas están Luis Tovar, Francisco Rangel, Pablo Millán, Daniel Viera, Isaac Muñiz y Luis Rodríguez.