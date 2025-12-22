logo pulso
Bulls se imponen a Hawks de Atlanta

Por AP

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Bulls se imponen a Hawks de Atlanta

ATLANTA.- Matas Buzelis anotó 28 puntos para liderar a nueve jugadores de Chicago en cifras dobles y los Bulls superaron 152-150 a los Hawks de Atlanta el domingo en el juego con mayor puntuación de la temporada de la NBA.

Chicago estableció máximos en la campaña en puntos en una primera mitad y en un juego, y se mantuvo en los segundos finales en el primero de dos juegos consecutivos en Atlanta. Los equipos se enfrentarán nuevamente el martes por la noche.

Los Bulls superaron su récord anterior de puntos en una primera mitad al tomar una ventaja de 83-73 al descanso. Anotaron 72 unidades en la primera mitad en una derrota 128-122 en Cleveland el 8 de noviembre. 

Los Bulls también establecieron un récord de temporada en puntuación para un juego, superando su total en una derrota 150-147 en Utah el 16 de noviembre.

Jalen Johnson lideró a Atlanta con 36 tantos, y Trae Young tuvo un máximo de temporada de 35. Los Hawks han perdido tres seguidos y siete de nueve para volver a .500 con 15-15.

El triple de Johnson con cinco segundos restantes dio a los Bulls una ventaja de 151-150. 

Buzelis hizo uno de dos tiros libres con 4,2 segundos restantes antes de que Young fallara un tiro en el último segundo.

Buzelis logró un récord personal de siete triples en ocho intentos para los Bulls, que están en racha. Han ganado tres seguidos para mejorar a 13-15.

Coby White, de los Bulls, tuvo 21 puntos después de ser considerado dudoso por un dolor en el tobillo izquierdo. Josh Giddey aportó 19 unidades y 12 asistencias.

