Buscamos jugadores que quieran estar en Chivas: Peláez

Ricardo Peláez, director deportivo del Club Guadalajara, fue contundente al respecto de la forma en la que está construyendo el plantel para el Clausura 2022.

"Definitivamente no podemos tener a nadie que no quiera estar, las puertas están abiertas a quienes quieran estar en Chivas y para quienes quieran llegar", declaró Peláez en conferencia de prensa.

El directivo no profundizó en las posiciones que buscan reforzar para el próximo torneo, evitó dar pistas, sólo comentó tienen en la mira a "un par de jugadores, el mercado está bravo y cualquier filtración que exista complica las negociaciones".

Su principal argumento para que un futbolista pueda incorporarse al ´Rebaño´ es que sea "un jugador mexicano que nos venga fortalecer".

Sobre el rumor del intercambio entre América y Chivas por Sebastián Córdova y Uriel Antuna, Ricardo Peláez reveló que no han comentado nada con el jugador, quien se encontraba concentrado con la Selección Mexicana.

Guadalajara en el Apertura 2021 concluyó en el lugar 10 de la tabla general con 22 puntos, clasificó a la reclasificación donde fue eliminado por Puebla, ante esta situación Peláez fue autocrítico.

"Es un fracaso lo que pasó el torneo pasado, dimos bandazos, pero la verdad es que no hemos cumplido con las expectativas".

"El objetivo de Leaño en Chivas es ser campeón"

El director deportivo del Club Guadalajara, compartió la meta planteada en la institución con la permanencia de Marcelo Michel Leaño como técnico del equipo.

"Ser campeón es el principal objetivo, a Marcelo le he pedido un equipo que tenga principios básicos. Que no gane como sea, quiero un equipo que merezca ganar", expresó Peláez en conferencia de prensa.

El directivo recalcó que el Rebaño debe ser "un equipo que trabaje en las fortalezas propias, no en lo que ofrece el rival, tenemos que ser un equipo consistente, no quiero un partidazo en el Azteca y después venir a perder con el último lugar, las formas importan muchísimo".

Al ser cuestionado sobre las razones para confiar en Leaño como técnico de los Rojiblancos Ricardo enlistó algunos puntos que tomó en cuenta para tomar esa decisión.

"Esto no es una improvisación, Marcelo gestiona bien a los jugadores, cuando la atmósfera es compleja sale a relucir lo mejor de Chivas, somos un equipo compacto, defendemos mejor y atacamos en bloque, noto una mejoría con y sin la pelota, (Michel) le devolvió la confianza al jugador y lo hizo responsable", aseguró.

Para el Clausura 2022 Peláez ha trabajado de la mano con Leaño para la construcción del equipo y comentó la negociación por dos futbolistas, pero también abrió la posibilidad a la salida de jugadores.

"Todos se pueden ir", dijo Ricardo y ante el probable movimiento de Alexis Vega a Tigres se militó a comentar "Vega tiene contrato hasta diciembre de 2022, se puede ir o no".

Peláez adelantó que Guadalajara comenzará su pretemporada el viernes 10 de diciembre en Barra de Navidad y espera tener noticia de los refuerzos "cuanto antes quiero a los jugadores".