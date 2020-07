Buster Posey se niega a jugar con Gigantes por temor al Covid

El catcher estrella de los Giants de San Francisco y tres veces campeón de la Serie Mundial, Buster Posey, anunció que no disputará la temporada del 2020 en las Grandes Ligas, por preocupaciones de que pueda enfermar de Covid-19 o que contagie a su familia.

"Sería un poco ingenuo o tonto no evaluar lo que sucede a tu alrededor", dijo Posey en una conferencia telefónica. "No cerca de ti aquí, sino prestando atención a lo que está sucediendo en el país, en diferentes partes de la nación".

Pousey, junto a su esposa, adoptó recientemente a unas gemelas que nacieron prematuramente. Este viernes a mediodía anunció la decisión de no participar.

La decisión del cátcher tendrá repercusiones personales, no solo sacrificando 7.9 millones de dólares este año, sino que podría dañar sus posibilidades para el Salón de la Fama. Posey tiene un año restante en su contrato pagándole 21.4 millones en 2021, con una opción de $ 22 millones o una compra de tres millones en 2022.

"Debido a lo que estamos enfrentando en este momento, vamos a tomar un enfoque familiar primero para esto", dijo el gerente de los Gigantes, Gabe Kapler. "Asumiremos la responsabilidad de revolver según sea necesario. No queremos apresurar estas decisiones tan personales, y queremos respetar y honrar los factores estresantes que tienen las personas que tal vez no estemos viendo".

Hasta ahora son 13 jugadores de las Grandes Ligas que se niegan a jugar en la presente campaña, que ha sido recortada por la pandemia del nuevo brote de coronavirus.