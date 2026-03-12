logo pulso
C. Vela, nuevo dueño del LAFC

Por El Universal

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
C. Vela, nuevo dueño del LAFC

México.- Este miércoles el LAFC anunció que el exfutbolista mexicano, Carlos Vela, se une al grupo de propietarios del equipo de la MLS. Bennett Rosenthal, dueño principal del equipo, aseguró que "la incorporación de Carlos a nuestro grupo de propietarios es una declaración de su estatus como jugador legendario en la historia de nuestro club y de su compromiso de ser una parte importante de nuestro futuro".

A través de un comunicado, el máximo ídolo del conjunto de California fue reconocido por su trayectoria en el club, donde llegó en 2017 y en pocos años le entregó a la institución su primer -y hasta ahora- único título de la MLS en 2022, además de ser el máximo goleador con 78 dianas, máximo asistente con 42 pases de gol y líder histórico en partidos jugados con 152.

"Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio", declaró Carlos Vela en la nota presentada por el LAFC.

Más tarde, a través de un video emotivo, Vela profundizó sobre esta nueva aventura en su carrera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Cuando llegué a Los Ángeles hace casi 10 años, buscaba un nuevo desafío. Una oportunidad de construir algo desde cero, de crear algo juntos. Cuando miro hacia atrás, me siento contento y orgulloso de todo lo que hemos logrado. Durante nuestro tiempo juntos, he desempeñado muchos roles, fui el primer jugador, capitán, MVP, campeón, y embajador del club. Ahora, mientras nuestro club sigue creciendo, es momento de añadir un título más: dueño", expresa el mundialista mexicano.

