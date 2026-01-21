Cadillac lanza nuevo comercial con ´Checo´
México.- En menos de dos meses Sergio Pérez volverá a correr en los circuitos de la Fórmula 1 y Cadillac, su nuevo equipo, ya comienza a calentar motores para su regreso.
Desde fuera de las pistas "Checo" ya inicia a ser la imagen de la empresa estadounidense y este día ha salido a la luz su primer comercial con Cadillac. El piloto mexicano fue la imagen para presentar por medio de un comercial en México a LYRIQ-V, el nuevo vehículo de Cadillac.
"Buena suerte alcanzando a ´Checo´ Pérez en LYRIQ-V, el vehículo de Cadillac más rápido de todos los tiempos", publicó la cuenta de Cadillac México junto a su nuevo comercial.
Con imágenes del nuevo vehículo por avenidas principales de Guadalajara, "Checo" Pérez aparece arriba del nuevo auto y es detenido por la velocidad a la que iba.
"Corte, corte, corte... ´Checo´, ¿podrías ir un poco más despacio?", se escucha en el video, a lo que el jalisciense responde: "¿Si sabes que soy piloto de Fórmula 1?".
El video de inmediato desató la euforia de los fans mexicanos, que esperan en grande el regreso de "Checo" Pérez a la Fórmula 1, después de un año lejos de las pistas.
Pérez ha competido en la F1 desde 2011 y tuvo su mayor éxito en Red Bull: cuarto lugar en 2021, tercero en 2022 y segundo en 2023; no compitió el año pasado.
