logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cadillac lanza nuevo comercial con ´Checo´

Por El Universal

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Cadillac lanza nuevo comercial con ´Checo´

México.- En menos de dos meses Sergio Pérez volverá a correr en los circuitos de la Fórmula 1 y Cadillac, su nuevo equipo, ya comienza a calentar motores para su regreso.

Desde fuera de las pistas "Checo" ya inicia a ser la imagen de la empresa estadounidense y este día ha salido a la luz su primer comercial con Cadillac. El piloto mexicano fue la imagen para presentar por medio de un comercial en México a LYRIQ-V, el nuevo vehículo de Cadillac.

"Buena suerte alcanzando a ´Checo´ Pérez en LYRIQ-V, el vehículo de Cadillac más rápido de todos los tiempos", publicó la cuenta de Cadillac México junto a su nuevo comercial.

Con imágenes del nuevo vehículo por avenidas principales de Guadalajara, "Checo" Pérez aparece arriba del nuevo auto y es detenido por la velocidad a la que iba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Corte, corte, corte... ´Checo´, ¿podrías ir un poco más despacio?", se escucha en el video, a lo que el jalisciense responde: "¿Si sabes que soy piloto de Fórmula 1?".

El video de inmediato desató la euforia de los fans mexicanos, que esperan en grande el regreso de "Checo" Pérez a la Fórmula 1, después de un año lejos de las pistas.

Pérez ha competido en la F1 desde 2011 y tuvo su mayor éxito en Red Bull: cuarto lugar en 2021, tercero en 2022 y segundo en 2023; no compitió el año pasado.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Trillizos adolescentes de Jamaica listos para Juegos Olímpicos de esquí
    Trillizos adolescentes de Jamaica listos para Juegos Olímpicos de esquí

    Trillizos adolescentes de Jamaica listos para Juegos Olímpicos de esquí

    SLP

    AP

    Los trillizos Rivers se preparan para animar a su hermano en las competencias de esquí

    Donald Trump lidera Junta de Paz para mediar en conflictos globales
    Donald Trump lidera Junta de Paz para mediar en conflictos globales

    Donald Trump lidera Junta de Paz para mediar en conflictos globales

    SLP

    AP

    Las ambiciones del gobierno de Trump se expanden con la Junta de Paz, un organismo internacional que busca resolver conflictos globales y actuar como rival del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027
    Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

    Adidas Presentará Jersey Especial para la Selección Mexicana en 2027

    SLP

    El Universal

    El Tri lucirá un diseño exclusivo de Adidas en el 2027, conmemorando un siglo de historia futbolística en México.

    Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno
    Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

    Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

    SLP

    El Universal

    Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre e hijo en competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para el deporte azteca