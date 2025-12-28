Cadillac marcará el retiro de Checo Pérez

Sergio "Checo" Pérez aún no debuta con Cadillac en la Fórmula 1, pero ya dio pistas claras sobre su retiro de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano regresará a la F1 en 2026 con la nueva escudería estadounidense y aseguró que este será su último proyecto como piloto dentro del serial.

"Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte, quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso. Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación", declaró en entrevista para Autorace.

Desde el anuncio oficial de Cadillac, el tapatío ha señalado que su intención es volver a disfrutar la Fórmula 1, algo que —reconoció— no ocurrió en su último año con Red Bull Racing.

"Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas. Para mí, es un poco irrelevante dónde empecemos; es más importante la rapidez con la que podamos progresar", añadió.

Pérez afirmó que el objetivo es hacer crecer al equipo desde el primer día y generar impacto inmediato en la categoría.

"Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Es uno de los objetivos que tenemos, tener un gran impacto en la F1 desde el inicio", concluyó.

Cadillac contará con dos pilotos de amplia experiencia, ya que junto al mexicano también regresará el finlandés Valtteri Bottas, sumando entre ambos 16 victorias y 527 largadas en la Fórmula 1.

Con la llegada de Cadillac como undécimo equipo, la parrilla de la F1 se ampliará a 22 autos, algo que no ocurría desde 2016.



