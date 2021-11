Cae ADSL femenil ante las Rayadas

El cuadro de las Rayadas de Monterrey se llevaron una clara victoria sobre el Atlético de San Luis, con marcador de 3 goles a cero, en partido correspondiente a la décima quinta fecha del Torneo Grita México-Apertura 2021 de la Liga MX femenil, que tuvo lugar en el Estadio Lastras Ramírez.

Con este resultado las Rayadas de Monterrey se afianzaron en el segundo lugar de la clasificación general con 38 puntos, mientras que las potosinas se quedaron en el lugar 15 de la tabla con sus solo 11 unidades.

Desde el silbatazo inicial el conjunto de las Rayadas de Monterrey buscó el gol de la quiniela y estuvo insistiendo en la portería defendida por Steffi Jiménez, por lo que el cuadro del Atlético de San Luis trató de defenderse de la mejor manera, pero su resistencia solo duró 11 minutos ya que en un centro al área potosina Ana López pierde la marca y deja sola a Desiree Monsiváis, para que de cabeza remata el esférico para mandarlo al fondo de la portería local.

Monterrey no bajó los brazos y estuvo insistiendo sobre la portería local y hubo lapsos del encuentro en donde hizo ver mal a las potosinas, que parecían un equipo llanero que no sabían cómo neutralizar a su rival y no podía salir de su medio campo, y por ende no tenía llegadas de peligro sobre la portería visitante.

En el minuto 23 de tiempo corrido llegó el segundo gol de Rayadas, en un error de la defensa y portera del San Luis que dejan botar el esférico, se les pasa a las dos y Diana Laura Evangelista aprovecha el regalo para anotar el segundo tanto de su escuadra, dos minutos después, Steffi Jiménez realizan un gran lance para evitar nuevamente la caída de su marco, afortunadamente en la primera parte ya no les anotaron y las potosinas se fueron al descanso con una desventaja.

En el segundo tiempo, en el minuto 54, las Rayadas de Monterrey ampliaron el marcador con un golazo en tiro desde fuera del área de Yamile Franco para poner los cartones 3-0.

Luego de ese gol, las Rayadas de Monterrey controlaron las acciones, San Luis tuvo algunas llegadas, pero realmente escasos fueron las de peligro sobre el marco visitante, San Luis luchó pero no pudo ante la superioridad rayada que se llevó una clara victoria.