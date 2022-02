Cae Atl. de SL ante Toluca

La escuadra del Atlético de San Luis fue "flor de un día", y regreso a las andas, al perder ayer ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, por la mínima diferencia, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, dicho partido tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Alfonso Lastras.

Con éste resultado, el cuadro del Estado de México, se coloca en el sexto lugar de la tabla con 9 unidades, mientras que el conjunto colchonero, baja hasta la décima quinta posición con tan solo 3 unidades, y esperando no descender más puestos, ya que todavía quedan partidos pendientes.

Pésimo debut tuvo el nuevo estratega del cuadro de San Luis Potosí, André Jardine, quien no supo descifrar el esquema que le presentó su similar del Toluca, Ignacio Ambriz, ya que el cuadro del Toluca, se fue arriba en el marcador al minuto 3 de tiempo corrido con un certero cabezazo de Camilo Da Silva, para poner al frente del marcador a los choriceros.

San Luis no se le veía por donde, ya que el cuadro del Toluca estuvo bien parado y no permitió libertades a sus oponentes, por lo que tuvo mejor control de las acciones y aunque San Luis estuvo insistiendo, sus llegadas realmente no eran de peligro.

El Atlético de San Luis no supo aprovechar su superioridad numérica ya que en el minuto 45+3 fue expulsado el jugador del Toluca, Diego Rigonato y aunado a esto, tuvieron mala suerte, ya que en el minuto 45+6, el árbitro del partido le marco un penal a favor de los potosinos, el cual fue cobrado por Germán Berterame al que el portero del Toluca, Luis García le hizo gran atajada para mantener el cero en su portería y así se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, el San Luis estuvo encima del marco del Toluca, pero realmente con jugadas que no eran de peligro, salvo un remate de cabeza de Abel Hernández, que salió por un costado del marco del equipo del Estado de México, a pesar de que jugó toda la segunda parte con un elemento de más, eso no se vio reflejado en el terreno de juego y por más cambios que hizo el técnico carioca, su equipo no pudo empatar el partido y sufrió la cuarta derrota de la temporada, a cambio de una sola victoria que fue ante las Águilas

del América.

Ahora la escuadra del San Luis habrá de regresar a los entrenamientos, ya que el técnico tiene mucho que trabajar con su escuadra para preparar el duelo ante los Tigres de la UANL, que por cierto, le ganaron 3-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara.