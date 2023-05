Cae el campeón en penaltis, Santos avanza a la Liguilla

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En un duelo lleno de emociones Santos venció la noche de este sábado al campeón, el Pachuca, en tanda de penales luego de empatar 4-4 en tiempo regular.

Desde el minuto 6 los aficionados que se dieron cita al Estadio Hidalgo vivieron la primera anotación del encuentro de los pies de Cristian Daniel Arango que cobró de forma magistral desde los once pasos, luego que el silbante Adonai Escobedo González marcará una infracción dentro del área.

El primer empate en el marcador llegó al minuto 10 de Harold Fabián Preciado lanzándose de palomita para anticipar la marca del Pachuca.

Al minuto 13, Roberto Carlos de la Rosa adelantó a los Tuzos, nuevamente con una jugada individual de Romario Ibarra que finalizó en el gol.

Errores y aciertos no faltaron en el partido, Félix Eduardo Torres empató a dos, en un centro de esquina el meta no sale para que solo Torres rematará para anotar.

Antes de finalizar el primer tiempo de juego los Tuzos se iban al descanso con la ventaja tras la anotación, al minuto 42, de Romario Andrés Ibarra.

En el complemento, Santos saltó al campo de juego en busca de empatar el marcador, pero fue hasta el 52 que llegó el anhelado gol, un golazo de Raúl López, desde fuera del área recargado al sector derecho se perfila y de pierna derecha manda su disparo que se fue al ángulo superior de la portería defendida por Óscar Ustari.

En el agregado llegaron dos goles, uno por bando, Erick Daniel Sánchez por el Pachuca y el empate de Santos fue de Matheus Doria para mandar el cotejo a tanda de penales.

Gustavo Daniel Cabral y Paulino De La Fuente fallaron por el Pachuca, mientras que Juan Francisco Brunetta, Marcelo Javier Correa, Matheus Doria y José Rivaldo Lozano anotaron por Santos.