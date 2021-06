Caen Guerreras FCAS ante las Aguacateras

El equipo de las Guerreras FCAS cayó por marcador de 2-0, su partido pendiente ante las Aguacateras de Uruapan, y de esta forma no calificó a la liguilla en esta temporada 2021 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío.

Para el equipo que dirige el entrenador Ricardo Ochoa, no había otra que de ganar o ganar este partido para poder acceder a la liguilla en esta temporada y se presentó a este duelo como ha sucedido a lo largo de varias temporadas, con un plantel muy reducido por la falta de compromiso de las integrantes de su escuadra.

El partido fue dominado por las locales durante el primer tiempo, pero con contragolpes peligrosos de las Guerreras FCAS, el marcador no se movió.

Para la segunda mitad, las acciones se mantuvieron niveladas, en donde las Guerreras buscaron ese gol que les diera la victoria y su pase a la liguilla, sin embargo, al minuto 75 de tiempo corrido, el árbitro del partido marcó un penal muy dudoso a favor de las michoacanas y así fue que el equipo de las Aguacateras se fueron arriba en el marcador con un tanto de Melani Ortiz.

Al minuto 90 de tiempo corrido, en un tiro libre cobrado por Jaqueline Zaragoza, las Guerreras estuvieron a punto de empatar, solo que el balón pego en el travesaño, y en el minuto 94 cayó el 2-0 para Aguacateras por conducto de Denisse Raya y dejar los cartones definitivos.

DEMÁS RESULTADOS

En los otros partidos pendientes que se disputaron el pasado fin de semana, el equipo Atlético Potosinas se presentó a su duelo ante el Oro La Piedad-Querétaro, pero como a éste último equipo no le facilitaron el campo por no estar en condiciones y no presentar cancha alternativa, las potosinas se llevaron los puntos en disputa.

Andreas Soccer le ganó a Esmeraldas de León por 1-0; Esmeraldas de León pierde ante Rio FC por la mínima diferencia y Refineras le gana as Petateras de Villagrán por 2-1.