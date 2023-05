Caen Guerreras FCA’S en la ida de las semis

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

Se jugó la semifinal de ida entre las Guerreras FCA’S y las Refineras F.C. correspondiente a la Liga Femenil del Bajío, el encuentro se disputó en la cancha de la Unidad Simón Díaz en punto de las 14:00 horas y culminó con un marcador de 4-1 donde la victoria se la llevó el equipo de visita.

El encuentro inició con gran intensidad por ambas escuadras, pero las Refineras tuvieron mayor dominio del balón y realizaron la primer jugada de peligro, ocasionando que las FCA’S no pudieran recuperar las jugadas.

Después de que las visitantes les metieran presión, FCA’S único el contraataque e iban con intenciones de marcar gol, Perla Pérez tuvo muchas oportunidades de tiro a gol pero no las concluyó por la tardanza en la ejecución.

Refineras marca el primero del encuentro al 22’ con autoría de María Figueroa, Badillo de FCA’S cobra un tiro de esquina el cual Cabis Daniela lo remata pero queda inconcluso. Ludivina Castillo cobra tiro libre pero es atajado por la parte baja de la portería.

Cae el segundo gol de las visitantes al 45’ y es nuevamente María Figueroa quien realiza la anotación; regresando del medio tiempo la jugadora Lilian Sandoval anota el 3ro. para las visitantes y minutos más tarde al 87’ Fátima González termina mandando el esférico al fondo de las redes.

Las locales no se dieron por vencidas y trataron de terminar de mejor manera el encuentro y tras una falta come toda dentro del área, Ludovina Castillo desde los once pasos anota el gol del descuento.

Es así como las FCAS’S pierden 4 tantos a 1 en casa. Nada está definido pues aún quedan 90 minutos de juego en Salamanca.