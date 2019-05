Caixinha explota por la forma en que se administra la Liga MX

Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, realizó el primer entrenamiento previo a los cuartos de final de la Liguilla sin conocer los días y horarios de los partidos frente al América. El portugués se enteró hasta el fin de la conferencia de prensa que la Liga MX programó los compromisos el jueves a las 21 horas y el domingo a las 18, ambos en el Estadio Azteca.

Al portugués le molesta la mala administración del futbol mexicano. Además de la tardía información sobre los compromisos de esta semana, el timonel señaló otros puntos que le irritan, como el uso del reglamento, la forma de agendar y las reglas de los jóvenes, que señaló como un "asco".

"¿Hasta este punto [11:22 horas] saben ustedes [prensa] a qué hora vamos a jugar? ¿Cómo puedo yo preparar un partido si no sé cuándo voy a jugar?", reclamó el lusitano, minutos antes de que la Liga MX confirmara los horarios. "Trabajé como si jugara el jueves, pero ¿y si juego el miércoles? ¿En dónde está la organización de todo esto?".

Caixinha recordó que el torneo pasado, en el que Cruz Azul terminó como líder, le dieron a escoger el horario para la final —también contra el América— y que se le rechazaron el que había solicitado porque la televisora (Televisa) quería otro. El cotejo del 16 de diciembre se disputó a las 18:30 horas. "Entonces, ¿para qué sirve el reglamento?".

Con el ascenso del Atlético de San Luis a la Primera División y el supuesto pago de 120 millones de pesos que hará Fidel Kuri, propietario de los Tiburones Rojos, para que el club se mantenga en la máxima categoría, queda la incertidumbre si el Apertura 2019 se jugaría con 19 equipos. A Caixinha no le importa la cantidad de rivales, simplemente quiere saber el calendario, desconocido por las posibilidades que rodea el próximo torneo.

"Yo planificó con fechas, sin importar sin son 18 o 19 [equipos] o cuántos torneos vamos a jugar. [...] Las cosas no pueden ser hechas de una manera muy vaga, para mí las cosas deben de tener un soporte reglamentario", subrayó.

Por último, el portugués le tiró a la regla de los minutos de los jóvenes en el torneo y los favoritismos en la agenda de los seleccionados a la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia.

"No hablemos ni siquiera de lo que es la regla 20/11 porque ya te da todo un asco en relación a eso. No estoy involucrado en eso y no quiero estar, pero hay personas que sí están involucradas en eso y lo mejor es llevar las cosas muy claras", dijo el lusitano.

Caixinha pudo haber hecho referencia al caso del Tijuana, que cumplirá con la regla de menores gracias al Tricolor Sub-20. La Liga MX permite que sumen los minutos con el combinado durante el semestre, siempre y cuando en su equipo de origen sumen al menos 50 minutos. Daniel López y Carlos Higuera formar parte del equipo de Diego Ramírez.

Además de que el Cruz Azul ya no podrá contar con Misael Domínguez, en caso de que los celestes clasifiquen a las semifinales, porque tiene que unirse al seleccionado, mientras Diego Lainez, del Betis, lo hará hasta que culmine la Liga MX y José Juan Macías, del León, hasta que quede eliminado.

Descarta obsesión por vencer a América

México, 6 May (Notimex).- El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, descartó que sea una obsesión vencer a América en cuartos de final de la Liguilla, pero su objetivo es alzar la corona en el Torneo de Clausura 2019.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Noria, el técnico señaló que su equipo tiene una alta obligación de ganar trofeos al ser una institución grande del futbol mexicano.

"Vencer al América no es obsesión, sólo es un deseo de ganar que debe tener este equipo, esa es la meta en esta institución, lo demás no sirve", aseveró.

Caixinha explicó que sus jugadores deben entender que tienen ante ellos otra gran oportunidad de demostrar sus cualidades, por lo que no ve ningún obstáculo para salir a ganar esta serie de Liguilla.

"Ellos tienen otra gran oportunidad de demostrar todo lo que pueden hacer como futbolistas, olvidar el pasado y seguir adelante en pos del título, que debe ser la meta a seguir", subrayó.

El estratega comentó que todos están felices por lograr la meta de quedar entre los primeros cuatro lugares, por lo que ahora su mentalidad está en subir tres escalones más, que los separan del título del futbol mexicano.

Descartó sentir preocupación y le tiene sin cuidado los dichos o bromas que se dicen sobre la paternidad del América sobre su club o que "los celestes" son perdedores eternos.

"Más bien estoy ocupado en lograr que mi equipo mejore en la cancha de juego y lograr los objetivos trazados, como el quedar entre los primeros cuatro de la Liguilla", explicó.

El portugués acotó que respetan al América al igual que al resto de los rivales y no tiene problemas de lesionados por lo que afrontará la serie con la máxima seriedad posible.