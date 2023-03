Cambios en el futbol mexicano han sido superficiales: "Tata" Martino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana vivió uno de los peores fracasos de su historia en una Copa del Mundo, bajo el mando de Gerardo "Tata" Martino. El hoy extécnico nacional en entrevista con el periodista Tomy Arguelles, habló sobre los procesos en el futbol mexicano y enfatizó que los cambios en el futbol mexicano no han sido drásticos y son muy superficiales desde años atrás.

"Enseguida entendimos cómo aún en los mejores momentos, durante los dos primeros años, entendimos cómo se iba a desarrollar este camino, intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy estando fuera lo seguimos observando así", afirmó.

Reiteró también que haber dirigido previamente en México, pudo haber ayudado en su gestión con el Tricolor. "Lo dije en el proceso, tomar las riendas de una selección habiendo dirigido en el país porque da un mejor panorama del escenario, de los jugadores, de cómo se desarrolla el medio y sus componentes. Hay cuestiones que por más que uno se informe, no es lo mismo haberlas vivido cuando sucedieron a que alguien las haya contado. Me pasó en Paraguay y Argentina, no así en México", declaró el estratega argentino.