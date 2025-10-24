logo pulso
Cameron Carter-Vickers se lesiona el tendón de Aquiles en Celtic

Brendan Rodgers informa sobre lesión que afecta al equipo de Celtic

Por AP

Octubre 24, 2025 06:03 p.m.
Cameron Carter-Vickers se lesiona el tendón de Aquiles en Celtic

GLASGOW, Escocia (AP) — El internacional estadounidense Cameron Carter-Vickers se perderá varios meses luego que el zaguero central de Celtic sufriera una lesión en el tendón de Aquiles, informó el técnico Brendan Rodgers.

Rodgers estimó el viernes que Carter-Vickers se perdería de tres a cinco meses, lo que podría limitar las posibilidades del defensor de formar parte del equipo de Estados Unidos en el Mundial del próximo verano.

Carter-Vickers, de 27 años, sintió dolor durante la victoria 2-1 de Celtic sobre el Sturm Graz de Austria en la Liga Europa la noche del jueves.

Rodgers había realizado dos sustituciones en la primera mitad por lesiones y realizó otro cambio a los 78 minutos, agotando sus tres oportunidades para cambios.

"Queríamos sacar a Cameron, pero solo podíamos hacer una sustitución en la segunda mitad. Idealmente, lo habríamos sacado", expresó Rodgers después del partido.

Rodgers dijo el viernes a Sky Sports que se trata de una lesión en el tendón de Aquiles.

Auston Trusty, también internacional estadounidense, podría ser el reemplazante Carter-Vickers, quien jugó para Estados Unidos en el Mundial de 2022.

