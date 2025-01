Cameron Norrie y el Incidente con la Raqueta en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — El tenista británico Cameron Norrie se disculpó y evitó la descalificación cuando una raqueta que lanzó al aire golpeó a un espectadora en el torneo de la ATP en Auckland el martes.

Norrie, nacido en Auckland, enfrentaba un match point contra el argentino Facundo Díaz Acosta cuando lanzó ligeramente su raqueta al aire. La raqueta golpeó a una mujer que se encontraba sentada al costado de la cancha y que resultó ilesa.

Norrie recibió una advertencia del juez de silla y procedió a perder 6-2, 6-3 en la primera ronda del torneo. Alcanzó la final en Auckland en 2023.

"No tenía intención de hacer eso, pero aún así no es ideal estar haciendo eso y nunca había hecho algo así", dijo Norrie. (La espectadora) "estaba riendo y solo dije ´lo siento mucho, no quise hacer eso´. Y ella dijo ´sí, estoy completamente bien´.

"Eso no fue un gran problema. Pero como vimos con algunos otros jugadores, puedes ser fácilmente descalificado si les golpea en el lugar equivocado o no están mirando o algo", agregó. "No tenía intención de hacer eso y definitivamente no es propio de mí hacer algo así. Me disculpé muy rápidamente y quiero disculparme en general. No estoy contento con cómo me comporté".

Novak Djokovic fue descalificado del Abierto de Estados Unidos 2020 después de golpear accidentalmente a una jueza de línea con una pelota, y en el Abierto de Francia 2023, Miyu Kato y Aldila Sutjiadi fueron descalificadas del dobles femenino después de que una pelota golpeada por Kato alcanzara a una recogepelotas.

También en 2023, el tenista australiano Marc Polmans fue descalificado de la ronda final de la fase previa del Masters de Shanghái después de golpear con una pelota en la cara al juez de silla.