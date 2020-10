Camioneta del VAR llegó tarde al Puebla vs León

El Puebla vs León se disputa con normalidad en el estadio Cuauhtémoc, pero con un pequeño detalle.

El duelo de la Jornada 15 en la casa de La Franja no contó con VAR en los primeros minutos. ¿Por qué?

Resulta que la unidad móvil designada para este encuentro de la Liga MX estuvo detenida en el tránsito de la carretera por un accidente y por esta situación no llegó al inmueble a tiempo.

A su llegada, los responsables realizaron con premura la instalación. Fue hasta el minuto 17 cuando comenzó a operar.

En la Liga MX el retardo del VAR provocó molestia por el poco profesionalismo de no medir los tiempos correctos y prevenir contratiempos, como en este caso, el accidente en la carretera.