Campeón del Mundo elogia a Guillermo Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Uno de los debates más recurrentes en el actual ciclo mundialista ha sido la posible presencia de

en la Copa del Mundo de 2026. A sus

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, el experimentado guardameta mexicano busca hacer historia y alcanzar suConforme se acorta el tiempo para conocer la lista definitiva de, y tras su recientepara los encuentros, las opciones de Ochoa de mantenerse en el radar del Tricolor han tomado mayor fuerza. A este panorama se suma, incluso desde la distancia, elde unSe trata de, exfutbolista italiano y campeón con su selección en Alemania 2006, quien no dudó en referirse al papel de Ochoa. El hoy entrenador elogió al arquero mexicano y consideró que merece la oportunidad de estar presente en el máximo certamen.En entrevista con el, Camoranesi destacó las, a quien definió como un futbolista con una trayectoria destacada y una historia importante dentro del futbol internacional."Memo juega muy bien con los pies y tiene. Creo que puede competir y no solo van dos (porteros), van tres. Siempre es bueno tener a un jugador de esas características", mencionó, añadiendo que estuvo muy cerca de dirigir al mexicano en Chipre.