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Campeón del Mundo elogia a Guillermo Ochoa

Ochoa busca su sexta participación en un Mundial y cuenta con el respaldo de figuras internacionales.

Por El Universal

Abril 02, 2026 04:43 p.m.
A
Campeón del Mundo elogia a Guillermo Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Uno de los debates más recurrentes en el actual ciclo mundialista ha sido la posible presencia de

Guillermo Ochoa
en la Copa del Mundo de 2026. A sus 40 años

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, el experimentado guardameta mexicano busca hacer historia y alcanzar su sexta participación mundialista.
Conforme se acorta el tiempo para conocer la lista definitiva de Javier Aguirre, y tras su reciente convocatoria para los encuentros amistosos ante Portugal y Bélgica, las opciones de Ochoa de mantenerse en el radar del Tricolor han tomado mayor fuerza. A este panorama se suma, incluso desde la distancia, el voto de confianza de un campeón del mundo.
Se trata de Mauro Camoranesi, exfutbolista italiano y campeón con su selección en Alemania 2006, quien no dudó en referirse al papel de Ochoa. El hoy entrenador elogió al arquero mexicano y consideró que merece la oportunidad de estar presente en el máximo certamen.
En entrevista con el podcast Vamos Show, Camoranesi destacó las cualidades de Ochoa, a quien definió como un futbolista con una trayectoria destacada y una historia importante dentro del futbol internacional.
"Memo juega muy bien con los pies y tiene experiencia. Creo que puede competir y no solo van dos (porteros), van tres. Siempre es bueno tener a un jugador de esas características", mencionó, añadiendo que estuvo muy cerca de dirigir al mexicano en Chipre.

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