Canastiza de la UASLP sobre la Politécnica de Guanajuato

Por Romario Ventura

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Canastiza de la UASLP sobre la Politécnica de Guanajuato

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí consiguió una contundente victoria por marcador de 88-59 sobre la Universidad Politécnica de Guanajuato, en partido correspondiente a la categoría Universitaria varonil de la Liga ABE, disputado el 21 de febrero de 2026.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto potosino mostró superioridad en la duela, tomando ventaja en el primer periodo con marcador de 24-4, diferencia que marcó el rumbo del partido. Para el segundo cuarto, la UASLP mantuvo el control y amplió la distancia al irse al descanso con pizarra favorable de 49-20.

En la segunda mitad, el equipo visitante intentó reaccionar, pero la quinteta potosina continuó imponiendo ritmo y efectividad ofensiva. El tercer periodo concluyó 71-45, y en el último cuarto la UASLP selló la victoria con el definitivo 88-59.

El desempeño colectivo y la intensidad defensiva fueron claves para que el representativo de San Luis Potosí asegurara el triunfo, mostrando solidez en ambos costados de la cancha y un dominio constante en el marcador.

