Cancela la NBA planes de los Hawks de Atlanta

Por AP

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Cancela la NBA planes de los Hawks de Atlanta

La NBA canceló los planes de los Hawks de Atlanta para una noche de celebración del famoso club de entretenimiento para adultos Magic City de la ciudad, al señalar que respondía a "preocupaciones" de muchas personas en toda la liga.

Atlanta anunció el plan el mes pasado y explicó que quería rendir homenaje a una "institución cultural icónica" con comida —incluidas las famosas alitas con limón y pimienta del club, una versión de las cuales lleva el nombre del exescolta de los Hawks Lou Williams—, además de música y mercancía exclusiva.

No estaba claro si la liga había dado su visto bueno a la idea de realizar la celebración, que recibió reacciones encontradas —algunos a favor, otros en contra—. Un jugador de la NBA, Luke Kornet, de los Spurs de San Antonio, se pronunció sobre la idea de promocionar un club de striptease e instó a las partes involucradas a reconsiderarlo.

Y, al parecer, la liga escuchó el mismo mensaje de otras personas.

"Cuando nos enteramos de la promoción programada de los Hawks de Atlanta, nos comunicamos con la dirigencia de los Hawks para comprender mejor sus planes y su justificación", manifestó el comisionado de la NBA, Adam Silver. "Si bien apreciamos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado preocupaciones significativas de una amplia gama de partes interesadas de la liga, incluidos aficionados, socios y empleados.

"Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad más amplia de la NBA".

