Cancelan apoyos económicos a atletas de disciplinas acuáticas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reveló que derivado de la situación que enfrenta la Federación Mexicana de Natación los atletas de disciplinas acuáticas ya no tienen apoyo económico.

"Se cancelan las becas de todo el equipo, los salarios de entrenadores y equipos multidisciplinario", comentó la exvelocista.

Guevara puntualizó que para este 2023 estaban destinados 60 millones de pesos para el sector acuático, ahora, esta cifra "se utilizará en donde más se necesite".

La directora aclaró que en estos momentos se encuentran "determinando el salario de entrenadores, cierre de (algunas) becas y personal que trabaja para el sector" y recalcó que el caso de la entrenadora Ma Jin, es particular por el convenio que existe con China que le permitirá ser reubicada en otra parte de la República.

El cierre de apoyo económico ya se habló con los distintos Estados que son protagonistas en la formación de clavadistas y Guevara les hizo saber que "quien se sume a eso (al Comité Estabilizador) se vuelve cómplice de la situación".

Guevara confirmó que no se ha reunido con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, pese a que la solicitud que le ha hecho.

"No hay nada que platicar, el Comité Estabilizador es ilegal y en la ilegalidad no hay negociación, entonces no se transita para ningún lado", aseveró.

La exvelocista hizo énfasis que ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el responsable de la situación de deportes acuáticos en México sigue siendo Kiril Todorov, porque "ninguna autoridad ha podido acreditar los delitos que se le imputa, razón por la que tiene sus derechos plenos como presidente de la federación".

Ana remarcó que desconocen el Comité Estabilizador que implementó World Aquatics (FINA) porque este organismo no tiene un acta constitutiva que le respalde su calidad jurídica en el país y por ello no puede llegar como "una imposición del extranjero a poner orden donde no le toca, aunque sean mexicanos quienes formen el Comité".