Cancelan partido amistoso México-Costa Rica del 30 de septiembre

Al no haber recibido respuesta de las autoridades de salud de Costa Rica, sobre si los jugadores deberán guardar 14 días de cuarentena a su regreso a su país, La Federación Costarricense de Futbol decidió cancelar el juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre.

En un comunicado, la Federación mencionó: "Al no haber recibido a este martes 22 de setiembre respuesta oficial de las entidades del Gobierno a su solicitud para adecuar el regreso al país de la Selección Nacional.

"Luego de agotar todas las vías, la Fedefútbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del cotejo.

"Nuestra organización lamenta los inconvenientes que la suspensión del partido le pueda causar a la Federación Mexicana de Fútbol y le agradece su disposición y paciencia en los últimos días.

"Desde ya la Fedefútbol hace un llamado respetuoso al Gobierno para entablar conversaciones y buscar su apoyo para los fogueos que podrían presentarse en octubre y noviembre, la participación de los equipos costarricenses en la Liga Concacaf y el protocolo establecido para el Torneo Nacional", informó el organismo.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el presidente de la Federación tica, Rodolfo Villalobos, había dicho que el juego dependería del Ministerio de Salud costarricense, el cual nunca respondió. La Federación Mexicana de Futbol ya había "reservado el fútbol, que cumplía con los debidos protocolos y también el avión, que era vía Houston", al final se les había proporcionado un chárter.

La Federación Mexicana de Futbol quería reactivar a la Selección después de que su último juego lo celebró en noviembre pasado en Toluca, dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF.