Cancelan presentación de Federer por toque de queda en Bogotá

El partido entre Roger Federer y Alexander Zverev, que se realizaría en Bogotá, Colombia, fue suspendido, luego de que se decretara toque de queda en la ciudad y que también coincidieran con una serie de movilizaciones sociales en días pasados en esa metrópoli.

En primera instancia, la compañía IMLA, que organizó el encuentro, adelantó el juego a las 6:45 de la tarde cuando originalmente estaba programado a las 8 pm. Al tiempo, el toque de queda ya había sido anunciado por las autoridades del departamento bogotano.

Federer, a las 7 de la noche hora local, salió al centro de la cancha para informar a los cerca de ocho mil aficionados que el partido no se realizaría. "Las condiciones son imposibles", dijo el suizo en la Movistar Arena. Zverev, quien estaba junto a Federer en el momento del anuncio, también respaldó la medida.

La organización del evento aún no ha dicho si el juego se suspenderá de forma definitiva. Ese es el escenario más probable, debido a la agenda apretada de ambos tenistas, que hoy por la noche tendrán que viajar a la Ciudad de México para enfrentar el llama The Greatest Match, en la Plaza de Toros México.