“Canelo” Álvarez no descarta pelear en el Estadio Azteca

México.- El campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez, acudió al Museo de Cera para la presentación de su figura y además de confirmar que volverá a pelear en septiembre de este año, no descartó la posibilidad de volver a sostener un combate en México y que Luis Miguel sea el responsable de entonar las estrofas del Himno Nacional.

Después de derrotar por decisión unánime al británico John Ryder en el Estadio Akron, Álvarez está pensando en su siguiente combate, y aunque aún no se conoce su próximo rival, a pesar de los rumores que colocan a David Benavidez o Dmitry Bivol, el “Canelo” todavía no tiene asegurado su siguiente rival.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”.

Además, si bien su regreso a México fue un éxito rotundo y despertó la ilusión de todos sus fanáticos, hubo críticas por no pelear en el estadio más icónico del país, el Coloso de Santa Úrsula. Al ser cuestionado sobre ello, “Canelo” respondió: “En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”.

Por si fuera poco, el tapatío llamó la atención cuando aseguró que no descarta la posibilidad de llamar a Luis Miguel para que cante el himno nacional antes de su pelea, aunque es consciente que, por su ocupada agenda, sería complicado.