"Canelo" Álvarez apoya a Brandon Moreno tras perder título de UFC

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- El pasado fin de semana Brandon Moreno tuvo acción en el octágono de la UFC al defender el título de peso mosca de la UFC, sin embargo, no fue su noche, ya que su rival, Deiveson Figuereido le arrebató el cetro con una polémica decisión unánime.

El peleador de Tijuana, Baja California, manifestó que este es un tropiezo en su carrera, pero regresará más fuerte que nunca. Además, su rival manifestó que podrían hacer una cuarta pelea, pero ahora en territorio mexicano.

A través de sus redes sociales, "The Assassin Baby" agradeció y se disculpó con sus fans tras perder el título de la UFC. "Amigos una disculpa, creo que perdí. Esto apesta y había olvidado un poco como se sentía. Al final la vida es así, pagar el precio no te asegura la victoria, solo una posibilidad.

"Para los que estuvieron conmigo y ahora se van, me quedo con haberlos hecho felices en algún momento, para los que se quedan, nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos, además de que Michael Jordan no ganó todos los partidos, los quiero a todos, lo único que puedo asegurar es que volveré", escribió.

Moreno recibió muchas palabras de aliento, entre ellas la del actual campeón unificado de peso unificado Saúl "Canelo" Álvarez, quien recibió a Brandon en su gimnasio después de la hazaña de ser el primer peleador nacido en México en conquistar un título de la UFC.

"Canelo" le comentó, "Ánimo, Brandon". Moreno convivió con los peleadores del Canelo Team como los son Andy Ruiz y Óscar Valdez, además de que aprovechó la oportunidad para intercambiar guantes de MMA por unos de boxeo con Saúl Álvarez.