"Canelo" Álvarez apuesta a que México estará en la final de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo despierta la pasión de muchas personas en el mundo y la mejor prueba de esto es que Saúl Álvarez, campeón unificado de peso supermediano y máximo exponente del boxeo mexicano, estará muy pendiente de la Selección Nacional.

Al "Canelo" Álvarez no le desagrada el futbol. Recientemente se dijo aficionado del Atlas, gracias a la influencia de su entrenador Eddy Reynoso. Pero también apoyará a la Selección Mexicana, que a pesar de las dudas que ha generado, el púgil confía plenamente en el equipo del "Tata" Martino, tanto que hizo una muy atrevida apuesta.

"A lo mejor me voy a escuchar loco, pero yo aposté que va a estar en la final", declaró el peleador quien analiza ir a tierras mundialistas para seguir de cerca al Tricolor. "Me hicieron la invitación, estoy viendo por el tema de mi mano, mi terapia".

Recientemente, Saúl Álvarez se sometió a una cirugía en su mano izquierda, la cual se lesionó en noviembre del 2021 en su pelea contra Caleb Plant y que provocó no estar en su mejor nivel en sus peleas contra Dmitry Bivol y Gennady Golovkin.