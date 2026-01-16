logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Canelo" Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo

A pesar de una derrota significativa, Canelo Álvarez continúa siendo una figura prominente en el mundo del boxeo y los deportes.

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:59 p.m.
A
Canelo Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- En el deporte, el dinero también habla, y el 2025 vuelve a poner a Saúl Álvarez en un lugar privilegiado. El boxeador mexicano aparece como el segundo atleta mejor pagado del planeta, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo, confirmando que su impacto va mucho más allá del ring.

Sin embargo, en lo deportivo, 2025 no fue su mejor año. "Canelo" sufrió una de las derrotas más duras de su carrera al caer frente a Terence Crawford, en una pelea que marcó un antes y un después, y que abrió el debate sobre su momento actual dentro del boxeo de élite.

Aun así, sus números económicos siguen siendo de otro nivel. De acuerdo con el ranking más reciente, "Canelo" registró 137 millones de dólares en ingresos anuales, y superó incluso a figuras como Lionel Messi, LeBron James o Stephen Curry.

¿Quiénes son los deportistas mejores pagados del mundo?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 260 Millones de dólares.

2. Saúl "Canelo" Álvarez (México) – 137 MDD

3. Lionel Messi (Argentina) – 130 MDD

4. Juan Soto (República Dominicana) – 129.2 MDD

5. LeBron James (Estados Unidos) – 128.7 MDD

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Canelo Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo
Canelo Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo

"Canelo" Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo

SLP

El Universal

A pesar de una derrota significativa, Canelo Álvarez continúa siendo una figura prominente en el mundo del boxeo y los deportes.

Chivas a seguir sumando; Querétaro en busca de su primera victoria
Chivas a seguir sumando; Querétaro en busca de su primera victoria

Chivas a seguir sumando; Querétaro en busca de su primera victoria

SLP

El Universal

Chivas del Guadalajara se enfrenta a los Gallos Blancos del Querétaro en un duelo crucial por la jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX.

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone
Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

"Checo" Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

SLP

El Universal

Checo Pérez se une a Valtteri Bottas y Zhou Guanyu en las pruebas de pretemporada en Silverstone, probando el nuevo auto de Cadillac.

Rayados de Monterrey aclara la situación con Antoine Griezmann
Rayados de Monterrey aclara la situación con Antoine Griezmann

Rayados de Monterrey aclara la situación con Antoine Griezmann

SLP

El Universal

El presidente deportivo niega la posibilidad de fichar a Griezmann