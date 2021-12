"Canelo" Álvarez es reconocido como el Peleador del Año

El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez fue catalogado como el Peleador del Año 2021 por la revista "The Ring".

La victoria del tapatío ante Caleb Plant en noviembre pasado lo convirtió en el campeón absoluto de los supermedianos, siendo el primer mexicano que lo logra, este hecho fue la clave para conquistar el galardón.

"Para mí es un honor. Como siempre digo, me encanta el boxeo. Hago esto porque amo el box, y lo que sea que venga es un honor para mí", declaró Saúl a la revista.

Esta es la segunda ocasión que Álvarez es reconocido como el Peleador del Año, este logro lo consiguió previamente en 2019.

"El Canelo" tiene 31 años de edad y tiene un récord de 57-1-2 y 39 victorias por nocaut.

"Quiero hacer historia en mi carrera. Me siento tan bien con esto, este es el segundo, pero espero que haya muchos más por venir", agregó el pugilista mexicano.