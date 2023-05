"Canelo" Álvarez: "Mi objetivo es la revancha con Bivol"

A-AA+

Saúl "Canelo" Álvarez viene de derrotar a John Ryder por decisión unánime en lo que significó su regreso a pelear en México, tras casi 12 años de ausencia.

El boxeador mexicano se quedó con la victoria ante el inglés en el Estadio Akron y logró retener sus cuatro títulos como campeón mundial de peso supermediano.

Tras el combate en su natal Jalisco, el campeón indiscutido de la AMB, CMB, OMB FIB y The Ring se tomó un descanso de dos semanas para recuperarse.

No obstante, el pugilista tapatío no deja de pensar en su siguiente objetivo y ya tiene claro a quién quiere de rival para el combate de septiembre.

"Obviamente, mi objetivo es la revancha con Bivol, pero veremos cómo se comporta también porque hay veces que está uno volteando nada más ahí y empiezan a querer más de lo que merecen, entonces se empiezan a complicar las negociaciones", reconoció.