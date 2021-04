"Canelo" Álvarez responde a llamado de mujer que requiere trasplante

Así como suma victorias, Saúl "Canelo" Álvarez sigue ayudando a los que más lo necesitan abajo del ring.

En esta ocasión, el peleador mexicano solicitó un teléfono para ayudar a Sahiye Cruz Villegas, la mujer que se caracterizó de él para "llegarle al corazón".

"Me caracterizo del 'Canelo' para hacer un llamado a su corazón. Me iba a grabar de esta forma para que vean que está pasando el hierro por el catéter.

"Es necesario que me trasplante, quiero una nueva forma de vida. Son 500 mil con todo lo que se necesita, ayúdenme a que este video llegue al 'Canelo' para que me pueda ayudar con lo que él pueda", mencionó.

Ante el video que se volvió viral en redes sociales, Saúl Álvarez respondió solicitando un teléfono para ponerse en contacto con las personas y poder hacer su donación.

"Esto que tengo en el cuello y brazos son marcas de guerra porque tengo ganas de vivir y mi cinturón que me hice fue porque soy una campeona de la vida", concluyó Sahiye.