"Canelo" Álvarez, resta importancia a contratos millonarios

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez (57-1-2, 39 KO's) sabe que tenía una oferta por 100 millones de dólares, pero eligió una de 85 -por dos peleas-, ya que su principal objetivo es su legado, no el dinero.

En entrevista con ESNews, el boxeador mexicano revela que decidió enfrentarse al ruso Dmitry Bivol (19-0, 11 KO's), actual monarca semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por el reto que le representa, más allá de que pudo ganar más dinero.

"Es un peleador duro, pero quiero hacer historia; me importa poco el dinero, me importa mi legado", asegura el "Canelo".

El tapatío firmó un contrato de 85 millones de dólares garantizados por los combates ante Bivol (7 de mayo) y posiblemente el tercero frente a Gennady Golovkin en septiembre, pese a que Premier Boxing Champions le ofrecía 100 millones de billetes verdes si se medía a Jermall Charlo y David Benavidez.

"Canelo" recuerda que actualmente es un imán de taquilla y no importa mucho el nombre de quien esté frente a él, en cuanto a la bolsa garantizada.

"Lo he pensado y digo 'estoy bien con eso, puedo pelear con cualquiera', pero ellos (rivales) necesitan pelear entre ellos. Simplemente, me esperan porque quieren su paga", presume. "Que peleen entre ellos y después pelearé contra el ganador. Tal vez lo necesiten (pelear contra mí), pero este año estoy muy ocupado".

Para él, lo que hace atractivo a Bivol como adversario es que se trata de un monarca, etiqueta indispensable para Álvarez en el momento de elegir adversarios. "Es la única manera de hacer historia, y lo probaremos", vaticina.

"En mi mente, sólo quiero hacer historia, eso es todo". "Ya lo he dicho, el dinero está ahí, es mucho, pero yo quiero hacer historia y esta vez me ofrecieron (pelear) contra campeones, con el de las 175 libras".