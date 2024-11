"Canelo" Álvarez revela condición para pelear con Jake Paul

Jake Paul desde hace unas semanas ha declarado que le gustaría enfrentarse a Saúl "Canelo" Álvarez, aunque el mexicano en constantes ocasiones ya dejó claro que de momento no es de su interés, ya dejó abierta una posibilidad.

El Canelo recientemente señaló que sería posible una pelea contra Jake Paul con una condición.

"Cuando termine con el boxeo (de más alto nivel) ¿por qué no?", expresó el mexicano en The Full Send Podcast.

Saúl Álvarez enfrentó en septiembre pasado a Edgar Berlanga, lo venció por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Mientras que Jake Paul hace una semana se midió a Mike Tyson y también lo derrotó, justo en la semana previa a la pelea con el histórico estadounidense estuvo provocando al "Canelo" quien no había mostrado interés alguno de medirse al youtuber.

Ahora Álvarez Barragán parece dejar abierta una posibilidad al señalar en el podcast "Sí, tal vez (aceptaría la pelea)".

El "Canelo" señaló que lo popular que se convirtió la pelea de Jake Paul y Mike Tyson es una nueva forma de involucrar a nuevas personas al boxeo, no demeritó el esfuerzo de dicho esfuerzo.

"Creo que es bueno porque atrae a los fans que normalmente no ven el boxeo. Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo", agregó en el podcast.

¿Cuándo peleará Saúl "Canelo" Álvarez?

Saúl "Canelo" Álvarez fue claro al señalar que uno de sus objetivos profesionales es pelear en Japón.

Hace unas semanas se le observó en dicho país, tanto de vacaciones como en una función de boxeo, generando rumores de una posible pelea en esa sede.

De momento, "Canelo" Álvarez y su equipo de trabajo no han manifestado una postura, aunque es sabido que mayo es cuando el mexicano acostumbra a pelear.